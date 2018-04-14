براج - رويترز

رحل المخرج التشيكي ميلوش فورمان اليوم السبت عن 86 عاما بحسب ما أعلنه وكيل أعماله دنيس أسبلاند، مشيرا إلى أنه توفي في مستشفى بولاية كونيتيكت الأمريكية، وفورمان هو صاحب فيلم “أماديوس” الذي نال عنه ثاني أوسكار أفضل مخرج في مسيرته، ورشح لإحدى عشرة جائزة أوسكار فاز بثماني منها.

ولد فورمان في مدينة كاسلاف شرق براغ في 18 شباط/فبراير1932 فقد والديه في معسكرات الاعتقال النازية. وبات في الستينات من رواد “الموجة الجديدة “في السينما، كما أنه عارض النظام الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا السابقة واشتهر بأفلام مثل “بلاك بيتر” و”لوفز أوف إيه بلند” و “ذي فايرمنز بال”.

وانتقل فورمان إلى الولايات المتحدة عبر فرنسا قبيل الاجتياح السوفياتي لتشيكوسلوفاكيا في1968 والذي وضع حدا لحقبة ليبرالية معروفة باسم “ربيع براغ”. وبدأت مسيرته بالخارج مع “تايكينغ أوف” في1971 عقبه بعد أربع سنوات “وان فلو أوفر ذي كوكوز نيست” فنال عنه جائزة أوسكار أفضل مخرج.

وحصل ميلوش فورمان على الجنسية الأمريكية في1977 وعاد إلى براغ في 1983 ليصور فيلم “أماديوس” الذي نال عنه ثاني أوسكار أفضل مخرج في مسيرته.

ومن أفلام فورمان الأخرى “هير”(1979) و”راغتايم (1981)” و”فالمونت “(1989) و”ذي بيبول فيرسيس لاري فلينت”(1996) الذي رشحه للفوز بجائزة أوسكار أفضل مخرج.