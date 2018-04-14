باريس (فرنسا) - أ ف ب

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم السبت بعد ساعات من ضربات غربية استهدفت مواقع للنظام السوري، ان فرنسا ستتخذ مبادرات دبلوماسية “اعتبارًا من الإثنين” في الأمم المتحدة في محاولة لإحراز تقدم نحو تسوية للأزمة السورية.

وصرح لودريان لقناة “تي اف 1” التلفزيونية “سنتخذ مبادرات اعتبارًا من الإثنين في مجلس الأمن في نيويورك وفي بروكسل خلال إجتماع وزراء الخارجية لرسم خارطة طريق (نحو تسوية سلمية) مع جميع من يريدون ذلك”.