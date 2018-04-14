القاهرة - اخبار مصر

اشراف/ وجدان مباشر

اعداد/ اميرة ماهر

فى تسارع لافت للنظر للاحداث على الساحة السورية ، اختلف الفرقاء الدوليين امس الجمعة على اتخاذ قرار بشأن الازمة السورية اعقبه بساعات توجيه ضربات صاروخية حاولت اكتساب صفة الدولية تحت مسمى التحالف الدولى ، ليعقب بعد ذلك بساعات اليوم السبت اشادة امريكية بنجاح الضربات واكتمال اهداف العملية العسكرية ليلتقى كل ذلك بفشل اممى جديد ازاء الازمة السورية ودعوات جديدة لالتزام الحل السياسى ..

مجلس الأمن يحبط مشروع قرار روسي لإدانة الهجوم الثلاثي ضد سوريا

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اعلن فجر اليوم البدء في توجيه ضربة عسكرية بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا في أماكن محددة في سوريا بزعم قيام الرئيس السوري بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية.

ترامب يعلن رسميًا توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا

وأعلن البنتاجون السبت ان العملية العسكرية الاميركية البريطانية الفرنسية المشتركة ضد النظام السوري “ضربت كل الاهداف بنجاح”، في تناقض مع التصريحات الروسية بأنه تم اعتراض عشرات الصواريخ.

البنتاجون يؤكد “ضرب كل الاهداف بنجاح” في سوريا

ونددت سوريا بـ”العدوان البربري الغاشم” على أراضيها بعد الضربات التي وجهتها “واشنطن وباريس ولندن” ضد مراكز ومقرات عسكرية فجر السبت، رداً على هجوم كيميائي مفترض في مدينة دوما اتُهمت دمشق بتنفيذه ، واشارت الى إن توقيت العدوان تزامن مع وصول بعثة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى سوريا، مايهدف الى إعاقة عمل البعثة واستباق نتائجها والضغط عليها في محاولة لعدم فضح اكاذيبهم وفبركاتهم.

سوريا تندد بـ”العدوان البربري الغاشم” على أراضيها

من جانبها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن الضربة العسكرية الأمريكية الفرنسية البريطانية في سوريا استهدفت عاصمة دولة ذات سيادة تحارب الإرهاب منذ سنوات.

روسيا: الضربة العسكرية الغربية لسوريا استهدفت دولة ذات سيادة تحارب الإرهاب

وقد أعربت مصر عن قلقها البالغ نتيجة التصعيد العسكري الراهن على الساحة السورية، لما ينطوي عليه من آثار علي سلامة الشعب السوري الشقيق ويهدد ما تم التوصل إليه من تفاهمات حول تحديد مناطق خفض التوتر.

مصر تعرب عن قلقها البالغ للتصعيد الراهن على الساحة السورية

ووسط هذه الأجواء غير العادية .. تنطلق غدا اعمال القمة العربية العادية 29 بمدينة الظهران السعودية ، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ..

توافد الرؤساء العرب إلى الظهران للمشاركة في القمة العربية 29

كان الرئيس السيسي قد وصل ظهراليوم إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفد مصري رفيع المستوى للمشاركة فى أعمال القمة العربية الـ29 ، وكان فى استقبال الرئيس السيسي فى مطار قاعدة عبد العزيز الجوية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف وبصحبته أمين عام جامعة الدول العربية السفير أحمد ابو الغيط.

السيسي يصل السعودية للمشاركة فى القمة العربية الـ29

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم السبت على هامش مشاركته في القمة العربية الرئيس الفلسطيني محمود عباس..

الرئيس السيسي يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس

كما استقبل الرئيس السيسي فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية..

السيسي يستقبل فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية

استمرار للحرب على الارهاب .. أحبطت القوات المسلحة، اليوم السبت، عملية إرهابية كبرى وسط سيناء وقتل جميع العناصر الإرهابية الـ 14 المشاركة فيها واستشهاد 8 أفراد من القوات المسلحة وإصابة عدد 15 آخرين بإصابات مختلفة نتيجة لتطاير الشظايا.

بالصور .. القوات المسلحة تتمكن من إحباط عملية إرهابية بوسط سيناء

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم السبت 14 أبريل 2018، البيان الـ19، الخاص بالعملية العسكرية الشاملة “سيناء 2018″، لمكافحة الإرهاب، والتي تنفذها القوات المسلحة والشرطة، على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية…

بالفيديو..البيان رقم 19 لعملية “سيناء 2018”: مقتل 27 تكفيريا

استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم .. التقى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الاوقاف، الذى استعرض أخر المستجدات المتعلقة باجراءات تطوير العمل داخل الوزارة وهيئة الاوقاف المصرية، هذا بالاضافة إلى الاستعدادات الجارية لاستقبال الشهر الكريم ..

إسماعيل يتابع مع وزير الأوقاف الاستعدادات لشهر رمضان

كما التقى المهندس شريف اسماعيل وزراء الطيران، والمالية، والسياحة، وقيادات وزارة الطيران، لبحث موقف الخدمات بالمطارات المصرية وبخاصة مطار القاهرة أكبر ميناء جوي مصري، وإجراءات رفع كفاءتها.

إسماعيل يبحث موقف تطوير الخدمات بالمطارات

وعقد رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً حضره وزراء الصحة والعدل وقطاع الاعمال العام، وممثلى عدد من الجهات المعنية، وذلك لبحث الاجراءات الخاصة بتطوير كل من الشركة المصرية لتجارة الادوية، وشركة الجمهورية للادوية.

إسماعيل يبحث تطوير صناعة الدواء

أعلنت اللجنة العليا للقمح التابعة لوزارة التموين جاهزية الجهات المسوقة لاستلام كل الكميات المتاحة والمتوقع أن تصل إلى 4 ملايين طن خلال الموسم الحالي كما تم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة المخصصات المالية بما يضمن سداد مستحقات الفلاحين فى أسرع وقت.

التموين تعلن عن بدء موسم توريد القمح بـ 600 جنيه للأردب

وفي إطار تفعيل منظومة النقل النهري وما يتطلبه هذا التفعيل من إنشاء الموانئ النهرية وخاصة في صعيد مصر.. قام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم السبت بوضع حجر الأساس لإنشاء أول ميناء نهري بمحافظة قنا (ميناء قنا النهري)

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