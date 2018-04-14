برلين - رويترز

انتزع كيفن فولاند لاعب باير ليفركوزن أول ثلاثية له في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد أن قاد فريقه اليوم السبت للفوز 4-1 على اينتراخت فرانكفورت منافسه على مكان مؤهل لدوري أبطال أوروبا ليشدد الفائز من قبضته على المركز الرابع.

وانطلق المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا ليضع ليفركوزن في المقدمة بنتيجة 2-1 في الدقيقة 71 بعد أن تقدم يوليان براندت لأصحاب الأرض في الدقيقة 20 قبل أن يتعادل ماركو فابيان لفرانكفورت بعدها بثلاث دقائق.

وأضاف فولاند، الذي لا يمتلك فرصة كبيرة لنيل مكان في تشكيلة منتخب ألمانيا في كأس العالم، هدفًا آخر بعدها بست دقائق بعد لمسة من مدى قريب وأكمل ثلاثيته بهدف مشابه قبل دقيقتين على النهاية مسجلًا هدفه 14 في الدوري هذا الموسم.

وشكلت هذه هزيمة قاسية لنيكو كوفاتش مدرب فرانكفورت، عقب يوم من إعلان تعاقده لتدريب بايرن ميونيخ الموسم المقبل، مع تراجع فريقه للمركز السادس بفارق خمس نقاط خلف ليفركوزن الذي جمع 51 نقطة قبل أربع جولات على النهاية.

وستتأهل أول أربعة فرق لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.