الرياض - أ ش أ

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم السبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية الـ 29 التي ستنطلق غدا الأحد بالمملكة العربية السعودية.

ووصل الرئيس السيسي – في وقت سابق اليوم – إلى السعودية للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 29، وكان في استقباله الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وتنطلق غدا بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالظهران أعمال القمة العربية العادية التاسعة والعشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومشاركة عدد كبير من القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب، وذلك لبحث سبل تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والتصدي للتحديات والتهديدات التي تتعرض لها المنطقة العربية.