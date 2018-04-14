الرياض - أ ش أ

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم السبت فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية الـ 29 التي ستنطلق غدًا الأحد بالمملكة العربية السعودية.

وكان الرئيس السيسي قد وصل في وقت سابق اليوم السبت إلى المملكة العربية السعودية، وكان في استقباله الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

ومن المقرر أن تنطلق غدًا بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالظهران، أعمال القمة العربية العادية التاسعة والعشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومشاركة عدد كبير من القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب، وذلك لبحث سبل تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والتصدي للتحديات والتهديدات التي تتعرض لها المنطقة العربية.