ليفربول - أ ش أ

قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول للفوز على ضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بملعب الانفيلد في إطار مباريات الأسبوع الـ 34 من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

تقدم ساديو ماني بالهدف الأول لليفربول في الدقيقة السابعة، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني بضربة رأسية رائعة في الدقيقة 69، واختتم البرازيلي فيرمينو ثلاثية الليفر في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول علي بورنموث بثلاثية نظيفة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى 70 نقطة في المركز الثالث، ويتوقف رصيد بورنموث عند 38 نقطة في المركز الـ11.