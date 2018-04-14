الرئيس السيسي يصل إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربية 14-4-2018 2018/04/14 - 20:25 الرئيس السيسي يصل إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربية 14-4-20182018-04-14T20:25:38+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة جولة المحافظات 14-4-2018 القوات المسلحة تصدر البيان رقم 19 بشأن عملية المجابهة الشاملة بسيناء 2018 .. 14-4-2018 الإسراء و المعراج .. رحلة تجاوزت حدود الزمان و المكان 13-4-2018 جولة المحافظات 13-4-2018 مديرية أمن القاهرة تضبط مرتكب واقعة سرقة سيارة محملة بأطنان من حديد التسليح 13-4-2018 رئيس البرتغال يزور الأهرامات و يستمع لشرح من وزير الأثار عن تاريخ منطقة الأهرامات 13-4-2018
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