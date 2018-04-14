اخبار مصر - وكالات

اشتكى سكان بلدة دي باري، في ولاية فلوريدا الأمريكية، من إوزة عدوانية، روعتهم بصوتها وتصرفاتها الغريبة.

ونشر موقع “WKMG ClickOrlando” الإلكتروني، خبرا عن هذه الإوزة ومقطع فيديو خاصا، صوره أحد سكان البلدة.

وتقول احدى السكان إن الإوزة تسبب إزعاجا للمواطنين منذ عدة أسابيع، وتطارد الناس وتعضهم وتمزق شباك نوافذ بيوتهم و”تركض وراء الأطفال في الطريق من مواقف الحافلات إلى منازلهم وتهاجم منتظري الحافلة على المواقف العامة”.

وعللت المواطنة سلوك الاوزة بشعورها بالوحدة بعد موت صديقها الوحيد ، وطالبت المدافعين عن الحيوانات بمساعدة الإوزة والعثور لها على صديق يؤنس وحدتها.