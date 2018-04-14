القاهرة - أ ش أ

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد غد الاثنين مؤتمرا صحفيا لاستعراض بعض النقاط حول موافقة المجلس التنفيذى للبنك الدولى على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى فى مصر.

وتعقد الوزارة المؤتمر بحضور الوزير الدكتور طارق شوقي، بصندوق تمويل ودعم المشروعات التعليمية.

وكانت الوزارة قد أعلنت اليوم السبت موافقة البنك الدولي علي دعم استراتيجية تطوير التعليم في مصر بنصف مليار دولار، حيث تقوم الوزارة بتوقيع إتفاقية مع البنك الدولي لدعم منظمومة تطوير التعليم في مصر بقيمة نصف مليار دولار الأسبوع المقبل، وتعد هذه الإتفاقية من ضمن خطط الوزارة لتطوير التعليم وفق خطة التنمية المستدامة .معاً يمكننا نستطيع بناء مستقبل أفضل لمصر رؤية مصر 2030

كما أعلن المجلس التنفيذى للبنك الدولى عن موافقته بالأجماع على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى فى مصر، وهو ما يعد أضخم دعم للعملية التعليمية وتطوير العنصر البشرى فى مصر.