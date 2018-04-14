القاهرة - أ ش أ

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد غد مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض بعض النقاط حول موافقة المجلس التنفيذي للبنك الدولي على دعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر.

وتعقد الوزارة المؤتمر بحضور الوزير الدكتور طارق شوقي، وذلك بعد غدًا الإثنين بصندوق تمويل ودعم المشروعات التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت بيانًا صحفيًا اليوم السبت أعلنت فيه موافقة البنك الدولي علي دعم إستراتيجية تطوير التعليم في مصر بنصف مليار دولار.