القاهرة - أ ش أ

خسر الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي أمام ضيفه هيريتاج الكونغولي بنتيجة 22-23 في اليوم الثاني لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس التي يستضيفها النادي الأهلي حتى 23 أبريل الجاري.

وشهدت المباراة ندية في الأداء بين الفريقين حيث استطاع أصحاب الأرض حسم الشوط الأول لصالحهم بنتيجة 10-9 أي بفارق نقطة واستمرت الندية في الشوط الثاني ولكن الضيوف

استطاعوا في النهاية حسم المباراة لصالحهم بنتيجة 23-22.

ويواجه الأهلي غدا الأحد فريق بريميرو الأنجولي. يذكر أن الأهلي كان خسر أمس في المباراة الافتتاحية أمام ديناميك الكاميروني بنتيجة 20-25.