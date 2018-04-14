القاهرة - أ ش أ

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن صدور قرار رئيس الهيئة محمد عرفان جمال الدين الخاص بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والذي ضم وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والنائب العام ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم السبت أن هذا القرار يأتي تفعيلا للدستور المصري وإتساقا مع قانون هيئة الرقابة الإدارية الذي شهد تعديلات عام 2017 بهدف مكافحة الفساد وتأكيدآ علي مبدأ النزاهة والشفافية.

وجاء الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد خلال احتفالية بمقر الهيئة لتخريج الدفعة الأولى من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية الحاصلين على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقام رئيس الهيئة ووكلاء من وزراء التعليم العالي والاستثمار والاتصالات ورئيس الأكاديمية العربية بتسليم الخريجين شهادات التخرج والتقدير، مطالبا اياهم وزملاءهم باستمرار العمل بكل إخلاص وتفان من أجل آداء مهمتهم الوطنية.