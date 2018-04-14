الدمام -أ ش أ

توافد القادة والرؤساء العرب اليوم السبت إلى الظهران في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال القمة العربية الــ 29 التي تنطلق غدا الأحد بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي”إثراء” بالظهران.

وقد وصل إلى الظهران كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي , ورئيس جمهورية القمر غزالي عثمان , والرئيس العراقي فؤاد معصوم , ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج , والرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو , إلى جانب نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , ونائب رئيس مجلس الوزراء لشئون مجلس

الوزراء في سلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد، وكان في استقبال القادة والرؤساء العرب لدى وصولهم إلى مطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية , وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ويتواصل وصول باقي الرؤساء والقادة والملوك والأمراء العرب ورؤساء الوفود إلى الظهران للمشاركة في القمة العربية التاسعة والعشرين.