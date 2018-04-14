بلجيكا-أ ف ب

دعا الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ روسيا السبت الى “تحمل مسؤوليتها” في النزاع السوري وذلك اثر اجتماع في بروكسل لسفراء الدول ال29 الاعضاء في المنظمة اعقب ضربات عسكرية غربية في سوريا.

وذكر ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي ان “الحلفاء يدعون جميع من يدعمون النظام السوري وخصوصا روسيا الى تحمل مسؤوليتهم والسعي الى مشاركة النظام السوري في شكل بناء في عملية جنيف التي تقودها الامم المتحدة” لايجاد حل سلمي للنزاع.