القاهرة - أ ش أ

أقام معهد ناصر للبحوث والعلاج احتفالية بمناسبة يوم اليتيم العالمي، تحت رعاية وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وتحت إشراف رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتور أحمد محي القاصد، وبمشاركة أكثر من 250 طفل يتيم من دور أيتام مختلفة.

وتضمن اليوم مجموعة من الفقرات الترفيهية المختلفة والألعاب، كما تم تسليم هدايا وجوائز للأطفال، وشمل اليوم توقيع الكشف الطبي على الأطفال في تخصصات الأطفال والباطنة والصدرية والعظام.

من جانبه، صرح الدكتور هاني راشد مدير معهد ناصر، بأن هذا الاحتفال كان بدعم واضح من وزير الصحة والسكان، مشيرا إلى ريادة معهد ناصر في المشاركة المجتمعية، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنظيم الاحتفال وكذلك المتطوعين المشاركين في رسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال، مضيفا أن ذلك يساهم في رفع الروح المعنوية للأطفال.

وأشار إلى أنه تم التنسيق لإرسال أطباء متخصصين لدور الأيتام المختلفة بشكل دوري لإجراء الفحص الطبي الشامل، في ضوء المشاركة المجتمعية لمعهد ناصر.