موسكو - أ ش أ

عقد المجلس الدائم لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي اليوم السبت اجتماعا طارئا على خلفية الوضع الراهن في سوريا.

وأعلن المكتب الصحفي للمنظمة أنها عقدت اجتماعا طارئا اليوم بناء على مبادرة روسية على خلفية ما يحدث في سوريا .

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي كلا من أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وروسيا, وهي منظمة أمنية تم تأسيسها بعد تفكك الاتحاد السوفييتي.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قد شنت فجر اليوم ضربة عسكرية ثلاثية على أهداف تابعة لنظام الأسد , حيث جاءت تلك الضربة ردا على مقتل 78 مدنيا على الأقل وإصابة مئات السبت الماضي جراء هجوم كيماوي مزعوم نفذه النظام السوري على مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق.