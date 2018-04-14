القاهرة - أخبار مصر

نشرت وزارة الداخلية اليوم السبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو بعنوان قانون المرور يلزم سيارات النقل بالسير أقصى اليمين.

ويظهر الفيديو أن قانون المرور “يلزم قائدو مركبات النقل (سيارة نقل، سيارة نقل مشترك، سيارة نقل خفيف)، والنقل العام للركاب (أتوبيس، تروللى باص)، والميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر، بالسير أقصى يمين الطريق، في حين يلتزم قائدو مركبات السياحة والرحلات، بالسير فى المسار التالى لأقصى اليمين، وبالسرعة المحددة بقرار وزير الداخلية.