الإسماعيلية - أ ش أ

قررت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة عرض مجموعة من أفلام برنامج “تكافل وكرامة” الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي يوم الإثنين المقبل.

وقد أختارت الوزارة ستة أفلام لعرضها في المهرجان ليتعرف الجمهور على طبيعة عمل برنامج “تكافل وكرامة” وما يقدمه من مساعدات حقيقة تصل لمستحقيها في ربوع مصر.

وتتضمن هذه الأفلام فيلم” 5% ” الذي يستعرض مجموعة من الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة الذين استجابوا لبرنامج التأهيل والتدريب المهني الذي تنظمه الوزارة لشغل وظائف معينه تتناسب مع إعاقاتهم فيتم توظيفهم بعد التدريب ليتحولوا إلى عناصر منتجة في المجتمع ، والفيلم من إخراج مهند دياب.

أما الفيلم الثاني فيحمل اسم “الشارع مش مكانك” ويهدف إلى حماية الأطفال بلا مأوى وهى المبادرة التي طالب الرئيس السيسي بدراستها وكلف صندوق تحيا مصر بمتابعتها وتنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع صندوق تحيا مصر.

الفيلم يحاول اكتشاف المواهب المدفونة لدى شباب مصر من خلال الاهتمام بالتعليم ومن خلال تطوير المؤسسات التعليمية وغيرها.

الفيلم الثالث يحمل اسم “الغالية” ويحكي مجموعة من قصص الكفاح لسيدات تعرضن لظروف خاصة في حياتهن لكن رغم تلك الظروف استطعن أن يحققن نجاحات في مراكز علمية ورياضية أيضا ،والفيلم من إخراج مهند دياب.

كما سيعرض فيلمان بعنوان “أمال بسيطة” و “كرامة” تناولان مجموعة من القصص الواقعية لمجموعة من الحالات التي استفادت من برنامج “تكافل وكرامة” والذي يوفر لهم حياه كريمة، فهما يتناولان حالات لسيدات استفدن من البرنامج في عدد كبير من محافظات مصر.

هناك أيضا فيلم “لأبعد نقطة” وهو يشرح كيف استطاعت وزارة التضامن الوصول إلى أماكن بعيدة في ربوع الوطن لتساعد المحتاجين من خلال برامجها مثل برنامج “تكافل وكرامة”.

وسيتم عرض فيلم “مستورة” وهى قصة حقيقية عن برنامج “تكافل وكرامة” ويعرض رحلة سيدتين استفادتا أيضا من المشروع.