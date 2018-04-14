القاهرة - أ ش أ

شن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية ومديريات أمن”الإسكندرية ، البحيرة ، المنيا،الدقهلية ، الجيزة ، الإسماعيلية ، الشرقية ، الغربية ” حملات لضبط حائزي المواد المخدرة والمتاجرين بها .

وأسفرت نتائج هذه الحملات عن ضبط “4،100 كيلو جرام لمخدر الحشيش ، 418 جراما من مخدر الهيروين، وكيلو جرام من مخدر “الإفيدرين” ، 421 ألف قرص مخدر لعقار “الكبتاجون” ، 1610 قرص مخدر لعقار “الترامادول” بحوزة 17 متهما .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ملاحقة وضبط حائزى المواد المخدرة والمتاجرين بها .

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده ، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.