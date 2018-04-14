القاهرة - أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا /الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، مائل للبرودة ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر.

أما عن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

القاهرة 19 – 33 ، الإسكندرية 16 – 30 ، بورسعيد 18 – 27 ، رفح 10 – 29 ، شرم الشيخ 24 – 33 ، الغردقة 22 – 32 ، الأقصر 22 – 38 ، أسوان 23 – 38 ، سوهاج 20 – 37 ، سوهاج 20 – 37 ، حلايب 22 – 29