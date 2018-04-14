الرئيس السيسى يصل السعودية للمشاركة فى القمة العربية 2018/04/14 - 17:12 الرئيس السيسى يصل السعودية للمشاركة فى القمة العربية2018-04-14T17:12:03+00:00 ألبومات الصور بدون تعليقات القاهرة - أخبار مصر الرئيس السيسى, السعودية, القمة العربية أقرأ أيضا: أبو الغيط يطلع على ترتيبات انعقاد القمة العربية بالظهران الرئيس السيسي يغادر للسعودية للمشاركة في القمة العربية صحافة عربية: شهيد ومئات الجرحى في “جمعة رفع العلم الفلسطيني” موديز تؤكد تصنيفاتها الائتمانية للسعودية عند “A1” الدفاعات السعودية تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون باتجاه “جازان “ الجبير: الأزمة بين قطر والرباعي العربي لن تكون مطروحة في القمة العربية
اترك تعليقاً