القاهرة - أ ش أ

حقق فريق سبورتنج السكندري فوزا ثمينا على فريق إنتركلوب الكونغولي بنتيجة (37 – 20) ضمن مباريات المجموعة الثانية لمنافسات الرجال ببطولة الأندية الإفريقية أبطال الكؤوس لكرة اليد التي يستضيفها النادي الأهلي حاليا.

وجاءت المباراة قوية من فريق سبورتنج الذي تفوق منذ بداية اللقاء, ونجح في إنهاء الشوط الأول (17 – 13) لصالحه.

وفي الشوط الثاني، واصل سبورتنج تفوقه ونجح في زيادة الفارق, على الرغم من محاولات الفريق الكونغولي العودة في النتيجة, لتنتهي المباراة بفوز سبورتنج بنتيجة (37 – 20).