عدن-أ ف ب

اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا السبت ايران بتصنيع طائرات من دون طيار وتهريبها للمتمردين الحوثيين لاستخدامها في شن هجمات ضد السعودية.

وذكرت الحكومة في بيان عقب اجتماع في عدن ان “الصواريخ والطائرات المسيّرة” التي استخدمت في استهداف السعودية “ايرانية الصنع ولم تمتلكها اليمن وجيشها النظامي يوما، ومن الاستحالة صناعتها محليا”.

وأضافت ان “تهريبها من ايران الى ميليشيا الحوثي، انتهاك سافر لقرارات الحظر الدولية”.

وأطلق المتمردون الحوثيون بين الاربعاء والجمعة خمسة صواريخ بالستية باتجاه السعودية التي تمكنت من اعتراضها جميعها، بحسب متحدث عسكري، كما أطلقوا طائرتين من دون طيار في محاولة لاستهداف مطار ومنشأة مدنية جرى تدميرهما في أجواء المملكة.

ورأت الحكومة اليمنية ان هذه الهجمات تشكل تصعيدا من قبل المتمردين بناء على “قرار ايراني واضح لتخفيف الضغوط على ما تواجهه من عزله دولية وجهود اقليمية ودولية لوضع حد لتصرفاتها العبثية”.