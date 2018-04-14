الامم المتحدة-أ ف ب

طلبت روسيا السبت من مجلس الأمن الدولي إدانة “العدوان” بعد الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على مواقع للنظام السوري، وفق نص مشروع قرار اطلعت وكالة فرانس برس عليه.

ويقع المشروع في خمس فقرات ويعرب عن “القلق البالغ” حيال “العدوان” الغربي والذي ينتهك بحسب موسكو “القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة”.

ومن المقرر ان يعقد مجلس الأمن اجتماعا الساعة 15,00 ت غ لبحث العملية التي نفذتها الدول الثلاث ردا على هجوم مفترض بالأسلحة الكيميائية اتهمت دمشق بشنه على مدينة دوما في الغوطة الشرقية.