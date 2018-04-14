القاهرة - أ ش أ

كشف رئيس مجلس وكلاء الأوقاف رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف “الشيخ جابر طايع” عن مخاطبة وزير الأوقاف “محمد مختار جمعة” رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة الإدارية للتحقيق فى واقعة بيع أسهم هيئة الأوقاف المصرية في بنك التعمير والإسكان دون العرض على مجلس إدارة الهيئة أو مجلس وكلاء الأوقاف أو لجنة الاستثمار بالهيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم السبت، لمناقشة حساب ختامى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017/2016 برئاسة النائب مصطفى سالم.

وأشار طايع إلى أنه تم طلب حضور رئيس هيئة الأوقاف المصرية فى 14 مارس الماضى لاجتماع مجلس وكلاء الأوقاف، وتمت مطالبته برد كتابى فى هذا الشأن إلا أنه لم يرد، وتم

إرسال خطاب ثان له ثم رفع مذكرة للوزير الذي اتخذ الإجراءات اللازمة بمخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة الإدارية .

وتابع: هناك مخالفة صريحة فى الشق الإجرائى، وشبهة “تربح” فى التعامل مع شركة الأوراق المالية..والوزير وجه بتشكيل لجنة برئاستي لبحث الموضوع بالهيئة واتخاذ قرار خلال أسبوع.

من جانبها، طالبت اللجنة الفرعية لـ”الخطة والموازنة” إفادتها بنتائج أعمال الجهاز المركزى للمحاسبات بناء على مخاطبة الوزير لرئيس الجهاز بتاريخ 12 أبريل 2018، وموافاتها بما طلبته من بيانات ومستندات من الهيئة خلا 3 أيام على الأكثر، وأوصت بمخاطبة رئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة تقصى حقائق لمراجعة أعمال هيئة الأوقاف المصرية، فضلا عن إبلاغها بما تنتهى إليه أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير الأوقاف رقم 79 لسنة 2018 بتاريخ 14 ابريل الماضي, بشأن بيع أسهم مملوكة للهيئة ببنك التعمير والإسكان دون الرجوع لمجلس وكلاء الأوقاف, وكذلك ما تنتهى إليه تحقيقات النيابة الإدارية بناء على قرار وزير الأوقاف بإحالة الأمر للنيابة الإدارية.