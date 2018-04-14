القاهرة - أ ش أ

أعلن السفير هشام بدر سفير مصر بروما ان يوم 17 يونيو المقبل سيسجل انطلاق أول رحلة حجاج إيطاليين إلى مصر بمسار العائلة المقدسة، فضلا عن افتتاح المعرض الثقافي المصري في روما وفيتربو الذى سيمتد لستة أشهر بداية من شهر يونيو، ليضم في جدول فعالياته عروضا لفرق فولكلور مصرية ومعرضين للمستنسخات الفرعونية والقبطية القديمة.

ونقل بيان أصدرته وزارة الخارجية – اليوم السبت -، عن السفير هشام بدر قوله -خلال حفل الاستقبال الذى اقامه لتسليم الفائزين من وكالات السياحة الإيطالية بمسابقة ترويج السياحة في مصر- إن العلاقات الثنائية المصرية الإيطالية التي تمتد لأكثر من ألفى عام، حيث سلط الضوء على ما تشهده العلاقات الثنائية من انطلاقة جديدة في كافة المجالات ولا سيما بقطاع السياحة الذى يشهد تناميا ملحوظا.

وأضاف أن تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين انعكس صداه جليا في اهتمام كافة وكالات السياحة الإيطالية بالمشاركة في مسابقة هذا العام التي تخطت في عددها الـ 1000 شركة سياحة إيطالية، فضلا عن تضاعف معدل الرحلات الإيطالية إلى مصر في شهر يناير من العام الجاري بنسبة 162% مقارنة بالعام السابق، وزيادة عدد الطائرات المتوجهة إلى مصر من روما بنسبة 18.6%.

شارك في تنظيم الحفل المكاتب السياحية واتحاد وكالات السياحة الإيطالية لاختيار أفضل 10 فاترينات ترويجية لمصر في إيطاليا من بين 1000 وكالة سياحية إيطالية تنافست بالمسابقة، وحضره لفيف من الشخصيات الإيطالية البارزة على رأسها نائبة وزيرة الثقافة والسياحة الإيطالية دورينا بيانشي، ورئيس الاتحاد الإيطالي لوكالات السياحة والسفر جاكوبوب دي ريا، وعماد عبدالله مدير المكتب السياحي بالسفارة، وبمشاركة واسعة من وكالات السياحة الإيطالية وبحضور إعلامي مكثف.