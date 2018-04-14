أسوان - أ ش أ

تعرضت محافظة أسوان إلى عاصفة ترابية، اليوم السبت، وتسبب ارتفاع مستوى الأتربة في انعدام الرؤية إلى مستويات متوسطة في بعض المناطق خاصة المناطق الغربية.

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ بجميع المرافق والوحدات المحلية خاصة فرق الإسعاف والحماية المدنية لحين استقرار الأحوال الجوية وانتهاء العاصفة الترابية وذلك من أجل الحفاظ على الأرواح والحد من الحوادث المرورية.

وحذرت أصحاب المركبات والسيارات من السير على الطرق الصحراوية والسريعة نتيجة لانعدام الرؤية بسبب العاصفة الترابية.