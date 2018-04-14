مرسى مطروح - أ ش أ

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث اليوم السبت، إثر حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكى عند قرية رأس الحكمة على طريق مطروح _ الإسكندرية.

وكان مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، قد تلقى إخطارا من مستشفى رأس الحكمة، بوفاة باسم عبد العال محمد على، 32 سنة، جيولوجي، ووليد رشدى تمام، 26 سنة، جيولوجي، وإصابة محمد أحمد أنور، وتم تحويله إلى مستشفى مطروح العام، وذلك إثر تصادم أتوبيس بسيارة بطريق مطروح /الاسكندرية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة.