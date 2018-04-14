القاهرة - اخبارمصر

قضت محكمة النقض برفض طعن سيد مشاغب وتأييد بالسجن 7 سنوات في قضية اقتحام نادي الزمالك.

وأدانت محكمة الجنايات عددًا من جماهير الزمالك بينهم سيد مشاغب في القضية قبل أن يطعنوا على الحكم أمام محكمة النقض مطالبين بإلغائه وإعادة محاكمتهم مرة أخرى.

وفي حالة قبل الطعن ستعاد محاكمة المحكوم عليهم، وفي حالة رفضه يكون حكم الإدانة بالسجن نهائيا غير قابل للطعن.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها على المتهم في قضية “أحداث الدفاع الجوي” بالسجن المشدد 7 سنوات.