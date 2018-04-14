القاهرة - أ ش أ

ينظم متحف قصر محمد علي بالمنيل يوم الأربعاء القادم، احتفالية خاصة بيوم التراث العالمي، تحت شعار “ع القهوة”، يقدم فيها مجموعة من العروض والأنشطة المختلفة، نتعرف من خلالها على تراث القهوة العربية كقيمة تراثية عربية.

وأشار ولاء بدوي مدير المتحف، إلى أن الفعاليات تتضمن عرض قطعتين أثريتين من مقتنيات المتحف وهما” سلاح القهوة والسبرتاية الخاصة بالأمير محمد علي توفيق”، ويبدأ الساقي العربي والساقي التركي في توزيع القهوة على الحضور، إلى جانب الحديث عن القهوة وأنواعها وتاريخها وكيفية زراعتها وارتباطها الوثيق بالتراث العربي واعتبارها جزءا من هويته، وتناول القصص والحواديت والأمثال الشعبية التى يحكيها التراث.

من ناحية أخرى، نظم المتحف اليوم احتفالية بمناسبة أعياد الربيع تحت عنوان (وردة وبصلة)، بالتعاون مع فريق شارك معانا بمشاركة 75 طفلا من جمعية (الطريق إلى الهدف) لذوى الإعاقة، تضمنت الاحتفالية مجموعة من الفعاليات وورش العمل، ومسرح العرائس للأطفال وأغاني للربيع، كما اصطحب أمناء المتحف الأطفال في جولة في حديقة القصر لتعريفهم على مختلف أنواع النباتات التي تزدهر خلال فترة الربيع، كما تم تنظيم ورشة عمل أورجامي لتعليم الأطفال كيفية تصميم الورود وأشكالها المتنوعة.