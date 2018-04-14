الخرطوم - أ ش أ

أكد وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى توفر الإرادة السياسية في كل من مصر والسودان لاستكمال إجراءات وتنفيذ الربط الكهربائي بين البلدين، واستعداد الطرفين للانتهاء من الخطوات اللازمة خلال الفترة المقبلة بعد أن قطع الجانبان أشواطا في تنفيذ البنية التحتية ذات الصلة بالإنتاج الكهربائي.

وأضاف -في تصريحات صحفية اليوم السبت- أن هناك تعاونا مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد نقلة نوعية في محطة توليد بالطاقة الشمسية قدرتها 500 ميجاوات؛ والتي تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأنها في يناير الماضي في أبوظبي برعاية قيادتي البلدين.

ولفت إلى أن الجهود متواصلة لإنجاز المشروع خلال المرحلة الأولى بقدرة 200 ميجاوات من الطاقة الشمسية في منطقة غرب أم درمان لتضاف إلى الشبكة القومية للكهرباء بالتزامن مع التوليد المائي مما سيحدث استقرارا في الإمداد الكهربائي على مدار العام.