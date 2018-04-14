الخارجة - أ ش أ

تنطلق قافلة طبية إلى المناطق المحرومة بمركز باريس محافظة الوادي الجديد في 19 أبريل الجاري.

وصرحت وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة الدكتورة سيدة مشرف بأن القافلة تابعة لجمعية مسجد محمود بالقاهرة، وستقدم خدماتها بالمجان لأبناء مركز باريس وقراه خاصة المناطق النائية والمحرومة كمنطقة درب الأربعين فى “باريس”، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى مستشفى الخارجة العام.

وأشارت إلى أن القافلة ستقدم خدماتها لمدة 3 أيام في تخصصات (الجراحة العامة والمسالك البولية والأنف والأذن والحنجرة والعظام والباطنية والأطفال والمخ والأعصاب والنساء والتوليد).