القاهرة - أ ش أ

نجحت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام في ضبط محكوم عليه وهارب من تنفيذ أحكام قضائية من بينها حكمان قضائيان بالإعدام والسجن المؤبد بإجمالي 75 سنة في قضايا متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام من ضبط المدعو محمد.أ.م 43 سنة عامل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة والمطلوب ضبطه لتنفيذ أحكام قضائية والمقضي فيها بالإعدام وبالسجن المؤبد في 3 قضايا (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حجز بدون وجه حق) بإجمالي 75 سنة ، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون , وخاصةk الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ.