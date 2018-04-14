الجيزة - أ ش أ

نجحت مباحث التموين بالجيزة في ضبط مجزر غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية وبداخله 9 أطنان دواجن ومصنعاتها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها للبيع بالأسواق.

كانت تحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قد أكدت قيام المدعو خالد . ر . ص ، صاحب مجزر غير مرخص لتصنيع وتعبئة الدواجن ومصنعاتها كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية ، ومقيم بذات العنوان بتجميع كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والمستوردة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإعادة تعبئتها وطبع تواريخ إنتاج على العبوات غير حقيقية ، وطرحها بالأسواق والمحلات والمطاعم ووضع علامات تجارية وهمية ضارا، بذلك صحة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعقب تقنين الإجراءات ، وبالاشتراك مع مفتشي التموين ولجنة من الطب البيطرى ومفتشى الأغذية، تم استهداف المجزر المشار إليه حيث أمكن ضبط المدير المسئول وأربعة من العاملين ، وبتفتيش المجزر عثر بداخله على 9 أطنان من الدواجن ومصنعاتها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، واعترفوا بقيامهم بتعبئة الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل عبوات تحمل تواريخ إنتاج حديثة على غير الحقيقة وطرحها للبيع بالأسواق .

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.