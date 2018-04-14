أخبار مصر -حمودة كامل

تفقد وزير النقل الدكتور/ هشام عرفات أرصفة محطة ادفو وشبابيك التذاكر واطمئن على توافرها والتقى بعدد من الركاب واستمع الى مقترحاتهم حول الخدمة المقدمة ووجه بحسن التعامل مع الركاب

بعدها استقل وزير النقل جرار القطار رقم جرار قطار رقم ٩٨١ من ادفو الى ارمنت للاطمئنان على إجراءات السلامة والالتزام بلائحة التشغيل الخاصة بالسكك الحديدية، والاطلاع على المشكلات التي تواجه قائد القطار أثناء السير ، والاطمئنان على حالة أجهزة التحكم بالجرار وحالة السكة من قضبان ومزلقانات وإشارات.

ثم تفقد عربات الدرجة الثانية من القطار في المسافة من ارمنت الى الأقصر واطمئن على نظافة القطار والتقى الركاب ودار حوار حول الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية وفي محطة الأقصر تفقد الوزير الأرصفة ووجه بالمحافظة المستمر ة على الشكل الحضاري المحطة نظرا لما تمثله المحطة من اهمية كبيرة للسياحة الداخلية والخارجية.

ثم استقل الوزير جرار القطار مرة أخرى من الأقصر الى مدينة قوص لمتابعة حالة السكة من قضبان ومزلقانات واشارات.