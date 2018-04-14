أخبار مصر- سماء المنياوي

أحال د. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الآعلي للآثار عملية إختفاء أجزاء صغيرة من الحشوة النحاسية من الباب الرئيسي لمسجد أبو بكر مزهر الأثري بحارة برجوان بمنطقة الجمالية إلي النيابة الإدارية للتحقيق.

وأوضح د. وزيري أنه أثناء أعمال توثيق وتسجيل الآثار المنقولة بالمسجد اكتشف مفتشي أثار الجمالية إختفاء ثلاثة أجزاء من الحشوة النحاسية لباب المسجد والتي يبلغ حجمها حوالي 10×25 سم، والذين قاموا علي الفور بعمل محضر بالواقعة وإرسالها للأمين العام للمجلس الأعلي للآثار والذي قام بدوره بإحالة الأمر إلي النيابة الإدارية للتحقيق ومعرفة سبب الإختفاء ومعاقبة المتسبب.

وأشار د. وزيري أن الوزارة تقوم حالياً بأعمال توثيق وتسجيل الأثار المنقولة داخل المسجد وجميع المساجد الأثرية للحفاظ عليها. وقد تم بالفعل تسجيل وتوثيق العديد من المشكاوات ودكك المبلغ والمنابر وكراسي المصحف في بعض المساجد الاثرية.