القاهرة - أخبار مصر

وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفد مصري رفيع المستوى للمشاركة فى أعمال القمة العربية الـ29.

وكان فى استقبال الرئيس السيسي فى مطار قاعدة عبد العزيز الجوية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف وبصحبته أمين عام جامعة الدول العربية السفير أحمد ابو الغيط.

وتناقش القمة التى تنعقد فى الدمام، غدا الأحد، عدة موضوعات أهمها القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا وليبيا واليمن بالإضافة إلى مشكلة التدخلات الإيرانية في الشئون العربية..كما تناقش القمة القضايا الإقليمية والدولية ودفع الجهود الدولية الرامية إلى التصدي للإرهاب.