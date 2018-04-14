فرنسا-أ ف ب

توعد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان السبت بـ”تدخل عسكري آخر” في حال وقع هجوم كيميائي جديد في سوريا بعدما شنت بلاده بالاشتراك مع واشنطن ولندن غارات جوية على مواقع للنظام السوري.

وذكر لودريان “في ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية، هناك خط أحمر لا ينبغي تجاوزه، وفي حال تم تجاوزه مجددا، سيكون هناك تدخل آخر”، مضيفا “لكنني أعتقد أنه تم تلقينهم درسا”. وأكد أن زيارة ايمانويل ماكرون إلى روسيا، حليفة دمشق الأبرز، في مايو لا تزال على جدول أعمال الرئيس الفرنسي.