أخبار مصر - عصمت سعد

اجتمع الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، بموجهي وطلاب التخصصات الفنية، بنوعيات التعليم الفني (صناعي، وزراعي، وتجارى، وفندقي)، وذلك لمناقشة مجموعة من الموضوعات الخاصة بمشاريع التخرج لطلبة الدبلومات الفنية، وتقييمها، وتشجيع الطلاب، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع، وتطوير الأداء المهني بكل تخصصاتهم.

وأكد الدكتور أحمد الجيوشى على أن الهدف من اللقاء بكل المحافظات عبر شبكة الفيديو كونفرانس، هو مناقشة أهداف مشروع التخرج وآليات عمله وأيضًا للوقوف على كافة المشكلات التي من الممكن أن تواجه المشروع ومقترحات علاجها وتقييم مجموعة من مشاريع الطلاب المنفذة للعام الدراسي الحالي.

كما أشار الجيوشى إلى أنه تم أثناء اللقاء شرح لأسس مشروع التخرج، والتأكيد على الالتزام بالمفاهيم والمعايير المدرجة بالكتاب الدوري رقم (11)، كما تم الاستماع لشرح وافي من بعض الطلاب والطالبات من المحافظات المختلفة ومناقشتهم في مشروع تخرجهم، ومنها أجهزة تبريد ونماذج تدريب إلكترونية لمعامل التحكم وتم عرض ماكينة (CNC) للوحات الإلكترونية بمحافظة الإسكندرية وهي من أكثر المحافظات تميزًا إلى جانب محافظة الغربية