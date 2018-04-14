القاهرة - أ ش أ

بدأت فعاليات ملتقى”نقدر” لتدريب وتوظيف ذوي القدرات الخاصة اليوم،والذي تنظمه جمعية التطوير والتنمية وشركة للاستشارات العامة تحت رعاية المجلس القومي لشئون الإعاقة بالحرم اليوناني بالجامعة الأمريكية بوسط القاهرة.

وأكدت جاكلين مراد المدير التنفيذي للجمعية” إن الجمعية تولي اهتماما كبيرا لذوي الإعاقة خاصة فيما يتعلق بحقهم الأصيل في الحصول على وظيفة تناسب إعاقتهم..مشيرة إلى أن الجمعية تسعى لاستثمار الزخم والاهتمام بذوي الإعاقة استجابة لإعلان السيد لرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة.

من جهته،أكد محمد مختار مسئول التمكين بالمجلس القومي لشئون الإعاقة،على قدرة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على العمل والتميز،ومنافسة أقرانهم الأصحاء.

وحضر الملتقى عدد كبير من الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف المحافظات حيث تجاوز 1500 شاب تقدموا بطلب توظيف في 20 مؤسسة تجارية شاركت في الملتقى،ويتيح العديد من الفرص للشباب من ذوي القدرات الخاصة للحصول على تدريبات ووظائف في أكبر الشركات.