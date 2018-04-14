أخبار مصر - وكالات

أوضح موقع صحيفة “الإندبندنت” أن السلطات الأمنية في الأرجنتين أقالت ثمانية ضباط شرطة من عملهم بعدما ادعوا أن الفئران أكلت حوالي 500 كيلوجراما من الماريجوانا المفقودة في مستودع للشرطة في مدينة “بيلار”، التي تبعد عن العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بـ35 ميلا.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن السلطات الأمنية الأرجنتينية لم تقتنع برواية ضباط الشرطة، بخصوص التهام الفئران للماريجوانا، موضحا، أن هذا النبات المخدر كان مُخزنا في مستودع الشرطة منذ أكثر من سنتين.

وأفاد متحدث باسم القاضي، أدريان غونزاليس شارفاي “إذا كانت قعلا مجموعة كبيرة من الفئران قد ألتهمت الماريجوانا، لوجدنا العديد منها نافقة في مستودع الشرطة”.

من جهته أوضح موقع صحيفة”الجارديان” أن خبراء من جامعة بوينس آيرس، أكدوا على أن الفئران لم تأكل الماريجوانا، وشككوا رواية عناصر الشرطة الموقوفين.