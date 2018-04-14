أخبار مصر - عصمت سعد

ينظم المجلس التصديري للسلع الهندسية بعثة تجارية لـ”كوت ديفوار”، في الفترة من 1 إلى 5 مايو المقبل، حيث تستهدف البعثة التجارية فرص تصديرية لعدد من القطاعات الهامة والتي تستند في المقام الأول علي خطة وزارة التجارة والصناعة الخاصة بدعم الصادرات المصرية 2020.

وتأتى زيارة البعثة بعد دراسة كامله للسوق الإيفواري والتأكد من وجود عدد من الفرص التصديرية.

وأكد المجلس، في بيان له، أن القطاعات التي تشارك في البعثة التجارية لـ”كوت ديفوار” مطلع مايو المقبل يأتي على رأسها “الأجهزة المنزلية والكهربائية – الصناعات الكهربائية والإلكترونية – الطلمبات والمراجل والمحركات – وسائل النقل المختلفة – الالات والمعدات – مع وجود فرص لقطاعى الكابلات والالات الزراعية”.