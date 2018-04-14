القاهرة - أخبار مصر

أحبطت القوات المسلحة، اليوم السبت، عملية إرهابية كبرى وسط سيناء وقتل جميع العناصر الإرهابية الـ 14 المشاركة فيها واستشهاد 8 أفراد من القوات المسلحة وإصابة عدد 15 آخرين بإصابات مختلفة نتيجة لتطاير الشظايا.

وأوضح المتحدث العسكرى فى بيان له على موقع “فيس بوك” أن المجموعة الإرهابية وبينها 4 أفراد يرتدون الأحزمة الناسفة ومسلحين جميعاً بالبنادق الآلية والرشاش المتوسط وRBJ حاولوا اقتحام أحد معسكرات القوات المسلحة بمنطقة وسط سيناء مستغلة فترة وحالة الظلام التى تصاحب توقيت الفجر.

وأضاف ” إلا أنه نتيجة ليقظة وإنتباه عناصر الخدمة والحراسة البواسل ، فقد تمكنوا من منعهم والإشتباك معهم بمختلف الأسلحة ووسائل النيران المتاحة مما أدى إلى مقتل جميع العناصر الإرهابية حيث أسرعت العناصر التى ترتدى الأحزمة الناسفة بتفجير أنفسهم بمحيط المعسكر”.

وتابع: وتنعى القوات المسلحة أبطالها البواسل الذين يضحون بكل غال ونفيس فداءً لمصرنا الغالية..وتؤكد استمرارها فى جهودها لإقتلاع الإرهاب الذى يقوم حالياً بمحاولات يائسة لاستهداف عناصرنا عبر العمليات الإنتحارية.