دمياط - أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و9 سفن بضائع عامة وغادرته 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة .

وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى17 سفينة بالإضافة إلى 6 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح بيان للمركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط أن قطارين غادرا الميناء بحمولة 2487 طن قمح ،بالإضافة الي 61 سيارة نقل محملة ب 2629 طن قمح.

وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 136061 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنا.

وقد شملت حركة الصادر من الميناء 9500 طن يوريا و 2715 طن فوسفات 3764 طن رمل و 1100 طن علف بنجر .