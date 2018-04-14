أخبار مصر - عصمت سعد

يعقد اتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية المؤتمر السنوى الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات بعد غد الاثنين ولمدة يومين.

وأكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات: “إن المؤتمر يؤكد أهمية وجود شركات رابحة ومنتجة تعمل في ظل مناخ اقتصادي واجتماعي قوي مع قطاع عام ومنظمات مجتمع مدني فاعلة وحيوية”، لافتا إلى أن هذا الأمر لا غنى عنه لتحقيق تقدم اقتصادي ورفاهية اجتماعية يتسمان بالعدالة والتوازن والاستدامة.

وأوضح”إن المؤتمر يتيح فرصة تبادل الخبرات ونشر الممارسات الجيدة للشركات وتحسين الفهم المتبادل بين الحكومة ومؤسسات الأعمال وباقى الأطراف المعنية بطرق الترويج للعمل المسئول”.

ويشارك في هذا المؤتمر والملتقى نحو 2000 ممثل عن جمعيات رجال الأعمال وسيدات الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال وجمعيات المستثمرين والجمعيات الأهلية والجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية والسفارات والجهات المانحة والمنظمات الدولية العاملة بمصر.