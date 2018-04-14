القاهرة - اخبار مصر

ضبطت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، 4 أطنان ألبان فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمى.

وحررت الحملة القضية ضد (“طه م.خ” 32 سنة) صاحب معمل ألبان، لحيازته طن ألبان غير صالحة، كما حررت الحملة قضية ضد (“تامر ج.ش” 37 سنة) مقيم مركز بنى سويف، صاحب معمل ألبان، لحيازته طن ألبان غير صالحة.

وتحررت قضية ضد “محمود أ.م” 44 سنة، مقيم الوراق بالجيزة، مسئول عن معمل ألبان ببنى سويف لحيازته 2 طن ألبان غير صالحة.