كوبنهاجن - أ ش أ

خصصت الحكومة الدنماركية مبلغ 1ر1 مليار كرونة (147 مليون يورو) لتنفيذ خطة جديدة بهدف زيادة عدد المزارعين الذين يتحولون للزراعة العضوية،على أن ينفق هذا المبلغ خلال عامي 2018 و 2019 لمساعدة المزارعين للتحول للانتاج العضوي،الذي يزداد عليه الطلب حاليا من جانب المستهلكين الدنماركيين.

وأوضح وزير الغذاء والبيئة اسبن لوند لارسن إن المنتجات الزراعية العضوية الدنماركية مطلوبة بشدة،مؤكدا ارتفاع الطلب من المستهلكين على المنتجات العضوية لاسيما وأن 10 % من السوق المحلية الغذائية هي عضوية.

وأشار الوزير،إلى أن الطلب على المنتجات العضوية الدنماركية لا يقتصر على الدنمارك فحسب،ففيما يتعلق بالتصدير توجد دول تشهد نموا في الطلب على هذه المنتجات وبشكل خاص الصين.