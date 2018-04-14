الدوحة

اعربت دولة قطر عن تأييدها للعمليات العسكرية الأمريكية والبريطانية والفرنسية على أهداف عسكرية محددة للنظام السوري.

أوضحت الخارجية القطرية في بيان لها اليوم السبت انها تحمل النظام السوري المسؤولية الكاملة عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في دوما بالغوطة الشرقية.

وناشدت الخارجية مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته لوقف جرائم النظام واستخدامه الأسلحة المحرمة دولياً وتقديم مرتكبي تلك الجرائم للعدالة الدولية.

وأكدت قطر انها تدعم كافة الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي يستند إلى بيان جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري في الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا الوطنية.