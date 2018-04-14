بنى سويف -محمد خلف أمين

بدأت ببني سويف أعمال برنامجا تدريبيا يستمر ​ ثمانية أيام، بمقر نقابة المعلمين ببني سويف، يهدف إلى بناء قدرات معلمات التعليم المجتمعي في مجال ​ ​ التعلم النشط، والتخطيط، وإدارة الفصول الدراسية، باستخدام الصور والوسائل التعليمية ومسرحة المناهج، برعاية ​ ​ برنامج الغذاء ​ ​ العالمي، ​ ​ لإدارات ​ ​ الفشن ​،​ والواسطى ​،​ وإهناسيا ​، ​ وبني ​ ​ سويف ​ ​ التعليمية ​، في إطار بروتوكول تعاون موقع مع وزارة التربية والتعليم​ .

وصرحت إيمان فتحي سلامه، مدير إدارة التعليم المجتمعي بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، بأ ​​ن البرنامج التدريبي، الذي يستهدف المعلمات بمدارس التعليم المجتمعي ​ يتضمن مجموعة من البرامج الخاصة بالتعلم ​ ​ النشط والتخطيط وإدارة الصف والتوعية الغذائية والتأهب للمخاطر.

كما ​ يتضمن ورش عمل بخصوص التوعية الغذائية، والتعامل مع المخاطر، باستخدام مسرحة العرائس، ومسرحة المناهج، ​ ​باستخدام ​ مكونات البيئة المحلية، لتدريب المعلمات على تقديم النصائح للطلاب عن أهمية التعليم، وتيسير شرح المواد الدراسية، وتبسيط المناهج، وتقديم التوعية الغذائية لهن .

وأوضحت الدكتورة أمل عبد الرحمن المنسق العام للمؤتمر، أن اللجان العلمية الخاصة بالمؤتمر، تلقت عدداً من الأبحاث وأوراق العمل الخاصة بمحاور المؤتمر، إلى جانب وجود العديد من الجهات الراعية للمؤتمر ذات السمعة المحلية والأقليمية.